Giornata storica per l’attaccante dell’Athletic Bilbao Iñaki Williams,entrato nella storia della Liga. Ecco perchè

Giornata storica per l’attaccante dell’Athletic Bilbao Iñaki Williams che scendendo in campo oggi nel pareggio per 0-0 contro il Celta Vigo è entrato nella storia della Liga.

Williams ha pareggiato il numero di presenze consecutive in Liga di Andoni Zubizarreta diventando il terzo giocatore per numero di partite di fila nel campionato spagnolo (184).