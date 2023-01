Liga Profesional argentina, 1ª giornata in diretta streaming su Mola

La Liga Profesional argentina sbarca su Mola: si parte stasera con Rosario Central-Argentinos Juniors, poi San Lorenzo, River Plate e Boca Juniors

Al via la Liga Profesional argentina, la massima serie del calcio argentino è in diretta streaming su Mola. La piattaforma, che detiene anche l’esclusiva di Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Recopa, trasmetterà in co-esclusiva quattro partite per ogni giornata del campionato argentino, due delle quali saranno quelle di River Plate e Boca Juniors. Si parte stasera con Rosario Central-Argentinos Juniors, poi andranno in scena il San Lorenzo e le due grandi di Buenos Aires.

La Liga Profesional argentina inizia questa sera con il match tra Rosario Central e Argentinos Juniors. Il club rosarino va in cerca di riscatto dopo il 23° posto in classifica raccolto nella scorsa stagione. I Bichos Colorados, invece, vogliono migliorare l’ottava posizione dell’anno scorso. Il grande ex della sfida è Francis Mac Allister, fratello del campione del mondo Alexis, che ora gioca nel club rosarino dopo essere cresciuto nella squadra di Buenos Aires.

San Lorenzo-Arsenal Sarandí è una sfida che, in pieno stile argentino, promette spettacolo. I Gauchos de Boedo hanno chiuso al sesto posto lo scorso campionato e ambiscono a una piazza migliore, mentre l’obiettivo dell’Arsenal Sarandì è una salvezza tranquilla, proprio come nella passata stagione.

Il cammino in campionato del River Plate inizia dalla trasferta sul campo del Central Córdoba. I Millonarios vogliono evitare di finire a -5 dai rivali del Boca come l’anno scorso e nelle due ultime sfide contro i Ferroviarios hanno vinto con tre gol per partita. Riusciranno a imporre il loro dominio anche stavolta?

I campioni in carica del Boca Juniors partono con la stessa ambizione di sempre: vincere il campionato, proprio come l’anno scorso. Il big match con l’Atlético Tucumán, però, nasconde insidie: infatti, gli Ojos Verdes nella passata stagione sono arrivati quinti e hanno giocato un ruolo da protagonisti nella corsa al titolo.

Gli appuntamenti del weekend

Venerdì 27 novembre – ore 23:15 – Rosario Central vs Argentinos Juniors – telecronaca di Manolo Chirico+Paolo Rossi

Sabato 28 gennaio – ore 21:00 – San Lorenzo vs Arsenal Sarandí – telecronaca di Simone Indovino

Domenica 29 gennaio – ore 1:30 – Central Córdoba vs River Plate – telecronaca di Luca Tumminello

Lunedì 30 gennaio – ore 1:30 – Boca Juniors vs Atlético Tucumán – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi