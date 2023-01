Real Madrid e Barcellona, un weekend difficile

Sarà un weekend importante quello in Liga, che ha in cartellone la sedicesima giornata, già avviata con i successi in trasferta del Celta Vigo sull’Elche e del Cadice sul Valencia di Gattuso. La coppia di testa vede il Real Madrid scendere in campo prima del Barcellona. Oggi pomeriggio i blancos vanno in casa del Villarreal e non sarà facile scardinare la seconda migliore difesa del torneo, con soli 11 gol incassati in 15 partite.

«Con todos», titola oggi AS, per sottolineare come il nucleo storico della squadra, capeggiato da Modric, è a disposizione di Ancelotti, che pensa a qualche innesto dopo l’impegno in Copa del Rey durante la settimana: «Giocherà una formazione fresca – ha detto il tecnico – con molti tra i giocatori che hanno saltato l’ultimo impegno». I catalani, invece, saranno impegnati domani sera sul campo dell’Atletico Madrid. Per Xavi sarà questa la prima delle 3 partite senza Lewandowski, fermato per squalifica