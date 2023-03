Liga, Tebas: «Il Barcellona non può registrare Gavi, servirebbe…»

Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sui problemi relativi al tesseramento di Gavi con il Barcellona

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato della situazione legata ad il tesseramento del nuovo contratto di Gavi con il Barcellona.

PAROLE – «Non può essere tesserato perché il club ha superato i 200 milioni di stipendi dei giocatori. Non possiamo infrangere le regole ma c’è una soluzione: il Barça deve ridurre le spese e aumentare i profitti.. Le leve non sono più valide”, ha detto a La Vanguardia. “Se il Barcellona ha problemi, la Liga è corresponsabile. Non abbiamo una fissazione per il Barça o per nessun altro club. Quando Bartomeu era presidente, c’era già il fair play finanziario e il Barcellona lo ha sempre rispettato. Il Real Madrid no ma ora non ha più questo problema perché negli ultimi anni ha generato molti profitti».