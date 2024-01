Tebas: «Fermare il Mondiale per club a 32 squadre è una priorità»

Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sul nuovo Mondiale per club ideato dalla Fifa. I dettagli

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato al Guardian del nuovo Mondiale per club della Fifa.

PAROLE– «Io non ho paura di dire le cose. Altre persone hanno difficoltà a uscire dalle loro zone di comfort. Dicono di essere prudenti, ma essere prudenti può portare alla codardia e a non difendere le cose che devi difendere. Nuovo Mondiale per club? È tra le mie priorità. Guardate la sentenza della Corte di giustizia europea. Si riferiva alla Superlega ma è del tutto applicabile alle decisioni prese dalla Fifa dove il processo non è corretto: dove ciò che approva è pregiudizievole per l’ecosistema del calcio. Questo è tutto quello che posso dire. Almeno ci proverò. E non solo noi, comunque. I giocatori hanno a cuore il loro benessere e questo tipo di competizioni porta soldi solo a una serie di club e comprime il calendario».