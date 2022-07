Liga, Tebas spiega: «Ecco perché il Barcellona può spendere così tanto»

Il presidente della Liga Tebas ha spiegato il perché il Barcellona riesce a spendere così tanto sul mercato

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, nel corso della presentazione dei calendari ha spiegato anche perché il Barcellona riesce a spendere così tanti soldi sul mercato nonostante i debiti.

LE PAROLE – «Posso dire che conoscono bene le regole e sono ben consapevoli di quello che devono fare. Hanno venduto il 10% dei diritti televisivi per 207 milioni di euro. Poi hanno aumentato quella quota al 25% che penso dia loro circa 350 milioni di euro in più. Sarebbero 500 milioni di euro e penso che abbiano un’altra, terza leva, quella di circa 200 milioni di euro. Con questo e se riescono a far partire alcuni giocatori, si spiega la possibilità di questi acquisti».