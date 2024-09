Lille-Real Madrid: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Pierre-Mauroy la sfida di Champions League Lille-Real Madrid: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Pierre-Mauroy si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Champions League tra Lille-Real Madrid. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LILLE (4-4-2): Chevalier; Mandi, Diakite, Ribeiro, Meunier; Andre Gomes, Bakker, Zhegrova; David, Sahraoui. All. Genesio.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelloti.

Orario e dove vederla in tv

Lille-Real Madrid si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in chiaro sul Canale 8 e su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.