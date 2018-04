Lineker contro Buffon: «Chieda scusa!» – FOTO

Dopo le forti parole usate a seguito dell’eliminazione in Champions League ad opera del Real Madrid, il capitano della Juventus, Gigi Buffon, è stato attaccato da Gary Lineker, ex centravanti dell’Inghilterra, oggi opinionista tv. L’ex calciatore non ha usato mezzi termini nei confronti del portiere bianconero.

Queste le parole pubblicate tramite il suo account Twitter: «Questi irrispettosi attacchi a Michael Oliver e suo moglie sono stati ripugnanti. Io sono un ammiratore di Buffon, ma ciò che ha fatto l’altra sera è stato provocatorio e fuori controllo. Oliver ha fatto il suo lavoro ed è difficile contestare la sua decisione. Posso capire l’emozione, ma per Gianluigi è l’ora di prendere le distanze».

These vituperous attacks on Michael Oliver and his wife are repugnant. Big admirer of Buffon but his behaviour since has been inflammatory and out of order. Oliver was doing his job and hard to argue against his decisions. Understand the emotion but time to defuse it, Gianluigi.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 14 aprile 2018