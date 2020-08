Linetty verso l’addio alla Sampdoria: il rinnovo non arriva. È giallo sulla proposta di adeguamento contrattuale. Torino pronto all’offerta

Karol Linetty, soldato insostituibile nello scacchiere della Sampdoria targata Claudio Ranieri, non sembra destinato a rinnovare. Il centrocampista vuole restare alla Sampdoria: l’ambiente gli piace, la città pure, non sente l’esigenza di cambiare squadra e dopo i buoni anni in blucerchiato aspetta solo un adeguato riconoscimento economico. Adeguamento contrattuale che stenta ad arrivare. Un giallo ruota attorno alla proposta che la Sampdoria avrebbe fatto a Linetty.

A quanto riporta Repubblica il club doriano avrebbe messo sul piatto il raddoppio dei compensi. Un’offerta non in linea però con quanto affermato di recente dalla dirigenza blucerchiata che, a seguito della crisi, dovrà muoversi con oculatezza sul mercato. Un’offerta che Linetty avrebbe sicuramente accettato. Sul calciatore resta forte il pressing del Torino, della Fiorentina e di diverse squadre tra Premier League e Bundesliga.