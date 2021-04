L’Inter si affida a Lukaku: contro il Bologna per entrare nella storia del club

L’Inter riparte da Bologna dopo la sosta per le nazionali e per ottenere i tre punti al Dall’Ara si affida al suo uomo migliore e più in forma: Romelu Lukaku

Il belga l’anno scorso aveva chiuso il campionato con 23 gol realizzati, in questa Serie A è già a 19: può diventare il settimo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni consecutive con la maglia dell’Inter (dopo Giuseppe Meazza, Amedeo Amadei, Roberto Boninsegna, Mauro Icardi, Stefano Nyers e Christian Vieri).