Lione, Garcia: «Vendetta contro la Juventus? Niente mi riporta alla Roma»

Rudi Garcia dimentica il passato alla Roma e non cerca vendetta contro la Juventus: le parole dell’allenatore del Lione

Rudi Garcia, allenatore del Lione, sfiderà la Juventus per il ritorno degli ottavi di Champions League. Conterà solamente il presente e non il passato alla Roma.

VENDICARSI DAI TEMPI DELLA ROMA – «È un altro momento, un’altra squadra e un’altra competizione. Non c’è niente che mi riporta al passato. Poi non ci sono i tifosi, e il calcio è fatto per essere giocato col pubblico. Spero che presto potranno tornare».