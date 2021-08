Messi: «Psg in sintonia con le mie ambizioni. Non vedo l’ora di iniziare»

Prime parole per Lionel Messi da giocatore del Psg. Ecco cosa ha dichiarato il numero 30 argentino ai canali ufficiali del club

Lionel Messi, al sito ufficiale del Psg, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del club transalpino:

«Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il Club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff qui. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il Club e per i tifosi. Non vedo l’ora di raggiungere il prato del Parc des Princes»