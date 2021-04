Lippi alla Juventus? Le ultime novità sul ritorno in bianconero

Nuove indiscrezioni su un possibile ritorno alla Juventus di Marcello Lippi nelle vesti di direttore tecnico: le novità del giornalista Claudio Raimondi

Si parla di un possibile ritorno alla Juventus di Marcello Lippi alla trasmissione Pressing. Le indiscrezioni in merito raccolte dal giornalista Claudio Raimondi.

«La Juve pensa al ritorno di Lippi. E’ un’idea che piace, valutano se riportarlo a Torino come responsabile dell’area tecnica e persona di fiducia del presidente Agnelli. Verrebbe affiancato a Pirlo, sarebbe un uomo guida anche per Paratici e Nedved all’interno della dirigenza. Avrebbe un ruolo da Direttore tecnico, figura poco di moda finora in Italia».