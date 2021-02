Lite Agnelli-Conte: cosa rischia il presidente della Juventus

Tiene ancora banco la furibonda lite tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico dell’Inter, Antonio Conte

La giornata di ieri non ha placato le polemiche sulla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Tante sono state le reazioni e le versioni ma soprattutto ci si è chiesto sulla “pena” che affronteranno i due.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, se arbitri e ispettori FIGC non avessero sentito e scritto nulla, la Procura della FIGC sarbbe pronta ad aprire un’indagine come nel caso Ibrahimovic-Lukaku. In questo caso, Conte rischierebbe due turni di squalifica mentre Agnelli un mese di inibizione.