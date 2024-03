Esonero Liverani, parla il tecnico: «Ecco la mia decisione»

L’allenatore della Salernitana Liverani ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Cagliari. Possibile esonero?

Liverani ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra Cagliari e Salernitana nel post gara. Rischio esonero?

«E’ difficile perdere uno scontro diretto. Abbiamo lavorato tutta la settimana. Già sul 2-0 ho detto alla squadra che potevamo recuperare. Abbiamo reagito e dovevamo rimanere in partita. L’ultimo gol è un infortunio. Noi abbiamo regalato troppo in uno scontro diretto. Contestazione tifosi? Noi dobbiamo accettare tutto quello che fanno. Non possiamo fare altro. Dobbiamo finire la stagione con dignità. Situazione salvezza? Posso dire ai tifosi che si lavora con professionalità. Non so dire le percentuali. Dobbiamo essere realisti e lavorare in silenzio. Vogliamo finire il campionato con dignità. Dimissioni? Solo se la squadra non gioca a calcio. Non è una domanda per me. La società farà le sue valutazione»