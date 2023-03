Liverpool, Fabinho: «Real Madrid? Dobbiamo avere sangue freddo e non subire più gol»

Fabinho, centrocampista del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Real Madrid

PAROLE – «Dobbiamo avere sangue freddo e non subire più gol. Anche lo 0-0 al 45′ può andar bene, un gol può cambiare tutto. È complicato ma non abbiamo perso ancora, dobbiamo essere intelligenti e capire come fare per vincere in questo tempio del calcio. Non sarebbe logico cambiare stile di gioco: dobbiamo correre rischi, nessuno lo fa più di noi. Andata? Contro il Real finisce sempre così: pensi ‘cosa ho sbagliato?’. Non troviamo risposte: loro giocano sempre, a prescindere dal risultato. E quando sentono l’odore del sangue… Dobbiamo solo imparare».