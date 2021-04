Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League contro il Real Madrid

SCONFITTA – «Il primo tempo soprattuto è andato storto. Non abbiamo giocato abbastanza bene. Li abbiamo pressati piuttosto bene, hanno dovuto giocare molto con palla lunga ma gli abbiamo dato la palla troppo facilmente. Se vuoi andare nelle semifinali di Champions devi giocare bene. Noi non abbiamo giocato un calcio buono, soprattutto nel primo tempo. Il gol segnato è meritassimo per il nostro secondo tempo decisamente migliore. Magari potevamo segnarne un altro ma questo ci dà comunque la possibilità di restare attaccati alla qualificazione. Però dobbiamo giocare meglio se vogliamo questa possibilità».

RITORNO – «Possiamo giocare molto meglio. Abbiamo la pressione della gara in casa, dobbiamo segnare senza concedere e questa è la cosa più difficile contro il Real. Abbiamo visto come sono forti ma soprattutto quando possono giocare in contropiede. Finche ci sarà la possibilità ci proveremo».