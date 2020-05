Liverpool, Klopp: «Premier League? Non dobbiamo essere subito pronti»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha fatto il punto in casa Reds in attesa dell’inizio della Premier League

Jurgen Klopp ha fatto il punto della situazione in casa Liverpool: «Ritrovare la squadra è stato un enorme sollievo. Non dobbiamo essere pronti subito. Ci stiamo allenando con intensità crescente, giorno dopo giorno, ma dobbiamo essere in forma il 19 o il 20, qualunque giorno ci diranno che dovremo giocare contro l’Everton».

«Questo è il momento in cui vogliamo essere al 100%. Non abbiamo mai avuto nove settimane senza allenamenti da quando giochiamo a calcio, praticamente», ha concluso Klopp ai microfoni del sito ufficiale della società inglese.