La sconfitta sul campo del Leicester segna una prima volta nell’esperienza di Jurgen Klopp come allenatore del Liverpool. Ecco quale

Continua il momento complicato del Liverpool, sconfitto per 3-1 in casa del Leicester anche per colpa dell’incredibile errore commesso dal portiere Alisson.

Per i Reds quella di oggi è stata la terza sconfitta consecutiva e, come riferito da Squawka Football, si tratta della prima volta che si concretizza da quando Jurgen Klopp è diventato allenatore.