Livorno, Amelia: «Non potrei mai dire di no agli amaranto»

Marco Amelia, ex portiere del Livorno, ha parlato della possibilità di allenare la squadra toscana

Marco Amelia, storico ex portiere del Livorno che ha vestito anche la maglia della Nazionale Italiana, in una intervista a Il Tirreno ha parlato della possibilità di allenare in futuro la squadra amaranto.

«Io sono solo spettatore delle vicende societarie del Livorno, spettatore interessato in quanto tifoso. Ci sono imprenditori che hanno parlato con il presidente Spinelli e che vorrebbero affidarmi la gestione tecnica, ma le due cose sono scisse. Non entro nel merito delle trattative, perché questi aspetti non riguardano le mie competenze. Ma è chiaro che sono un allenatore che sta valutando tutta una serie di offerte e che sta dialogando con vari club. Una chiamata del Livorno? Non posso dire no a questa piazza, e se arrivasse una chiamata la ascolterei. Verrei anche con un altro proprietario a patto che sia serio».