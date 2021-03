Llorente svela: «Gattuso non si fidava di me, Conte miglior tecnico mai avuto. Sulla Sampdoria…»

La Sampdoria è stata vicina all’acquisto di Fernando Llorente. Alla fine l’attaccante è andato all’Udinese ma ha svelato un retroscena sui blucerchiati

La Sampdoria è stata molto vicina a Fernando Llorente nella scorsa sessione di mercato. Il centravanti, finito poi all’Udinese, ha svelato a Cadena Ser un retroscena che riguarda Claudio Ranieri e la società blucerchiata.

SAMPDORIA – «A gennaio ho avuto la possibilità di scegliere se tornare all’Athletic Bilbao o se vestire la maglia della Sampdoria. Ranieri mi ha chiamato prima della chiusura del mercato, mentre De Marcos mi ha chiamato per tornare. Ci hanno provato, ma per un motivo o per l’altro non si è potuto fare. Mi sarebbe piaciuto l’Athletic, è il club della mia vita».

GATTUSO – «Con Gattuso avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me».

CONTE – «Sarei rimasto con lui. Avevamo un bel feeling e ho vinto i miei primi trofei con lui. Come allenatore mi piace molto».

RONALDO – «Cristiano può fare tutto. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto anche il suo attuale livello».