Locatelli si candida per una maglia da titolare: Allegri valuta due opzioni in vista della seconda uscita in campionato contro l’Empoli

Locatelli si candida ad una maglia da titolare contro l’Empoli vista l’indisponibilità di Ramsey e le condizioni non proprio ottimali di Rabiot.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Allegri potrebbe farlo giocare in coppia con Bentancur in un centrocampo a due o come regista insieme all’uruguaiano e a Bernardeschi in una mediana a tre. Oggi in allenamento Locatelli ha giocato da mezzala segnando una doppietta, ma Allegri continua a vederlo come regista.