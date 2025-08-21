Lookman reintegrato in rosa se dovesse rimanere all'Atalanta? L'opinione dei tifosi della Dea - Calcio News 24

Lookman può essere reintegrato in rosa? Ecco l’opinione dei tifosi dell’Atalanta dopo il comportamento dell’attaccante

Ademola Lookman sta continuando ad allenarsi individualmente (e sarà così fino al 2 settembre), ma dall’altra la domanda sorge spontanea: se Mola dovesse rimanere all’Atalanta sarebbe giusto reintegrarlo in rosa? Aspettando le prossime mosse, ecco l’opinione dei tifosi atalantini sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 1151 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 75% accetterebbe di rimetterlo in rosa solo se dovesse chiedere scusa; il 30% lo vorrebbe fuorirosa, il restante 5% lo rivorrebbe subito in squadra senza problemi.