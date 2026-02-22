Lookman ha già conquistato l’Atletico Madrid: impatto devastante dell’ex Atalanta con i Colchoneros, cosa ha fatto nelle prime 6 partite!?

Lookman conquista l’Atletico Madrid: impatto clamoroso dell’ex Atalanta con i Colchoneros, i numeri delle prime 6 partite!

Il salto dalla Serie A alla Liga spagnola non ha minimamente scalfito l’istinto killer di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano si è già preso la scena nella capitale spagnola, dimostrando di essere il vero colpo della sessione di calciomercato di gennaio.

La prima gioia in campionato contro l’Espanyol

Ieri sera, nel pirotecnico e spettacolare successo per 4-2 dell’Atletico Madrid ai danni dell’Espanyol, Lookman ha trovato la sua prima marcatura ufficiale nel massimo campionato spagnolo. Schierato da Diego Pablo Simeone il nigeriano ha ripagato la fiducia con una prestazione di altissimo livello, suggellata da una rete che ha fatto esplodere i tifosi.

I numeri di un debutto da sogno

Se il gol di ieri rappresenta il suo primo sigillo in Liga, il bilancio complessivo della sua avventura iberica assume già contorni impressionanti, considerando anche le coppe. Dal momento del suo trasferimento a gennaio, i numeri di Lookman con l’Atletico sono i seguenti:

Presenze complessive: 6

6 Gol segnati: 4

4 Assist forniti: 2

Partecipare attivamente a 6 reti nelle primissime 6 apparizioni con una nuova maglia è un traguardo riservato a pochissimi fuoriclasse.

L’eredità lasciata all’Atalanta

L’addio invernale alla corte di Palladino è stato un colpo durissimo per i tifosi bergamaschi. Tuttavia, Lookman ha confermato di essere un giocatore di caratura internazionale, capace di calarsi immediatamente in un contesto tattico e ambientale completamente diverso, diventando fin da sùbito una pedina inamovibile nello scacchiere dell’Atletico.