Lookman, il 41% dei goal totali dell’Atalanta passa da lui. Ecco i numeri

L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman è sempre presente nei goal nerazzurri in questa stagione: semplicemente decisivo

Non c’è bisogno di fare tanti giri di parole quando serve parlare di Ademola Lookman: l’uomo simbolo (insieme a Hojlund e Boga) dell’attacco nerazzurro, già in doppia cifra ad inizio girone di ritorno. Esagerazione? Assolutamente no, in quanto i numeri vedono il numero 11 atalantino guidare l’Atalanta in tutti i goal realizzati.

Statisticamente la Dea ha realizzato tra campionato e Coppa Italia 46 reti e Lookman ha totalizzato 14 goal e 5 assist. Calcolando la percentuale d’incisività del nigeriano su tutti i goal nerazzurri (fatti o serviti da lui), si riscontra che il 41% sono di mano sua.