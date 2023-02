Lookman, negli scontri diretti Champions fa sempre la differenza nell’Atalanta. I numeri

Negli scontri diretti è sempre ben presente statisticamente l’impronta dell’attaccante Ademola Lookman in casa Atalanta

Contro il Milan l’Atalanta si ritrova di fronte ad una grande occasione per ritornare in zona Champions dopo la batosta subita in casa con il Lecce. Negli scontri diretti la differenza viene fatta principalmente dalla squadra, ma in particolar modo dalla capacità dei singoli di rompere gli indugi quando il match è bloccato. Un nome per la Dea? Sicuramente Ademola Lookman.

Statisticamente parlando il numero 11 nerazzurro è il giocatore che più di tutti in casa Atalanta ha inciso nei big match. In 7 scontri diretti Champions disputati (Lazio andata/ritorno, Roma, Milan, Napoli, Juventus e Inter) ha siglato 4 goal e 2 assist: un rendimento che evidenzia quanto Lookman riesce a fare praticamente la differenza quando bisogna giocare alla pari con la concorrenza.