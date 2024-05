Lotito Lazio, l'annuncio sul futuro di Tudor: «Ha un contratto». Poi duro su Luis Alberto...

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero del futuro di Tudor in panchina e di Luis Alberto

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero del futuro di Tudor in panchina e di Luis Alberto. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Fino a ieri non ci avevo parlato, lo avevo solo visto sabato insieme alla squadra. Il tecnico ha un contratto fino al 30 giugno 2025, non c’è quindi nessuna urgenza di un rinnovo e non mi ha detto che se ne vuole andare o abbia titubanze a proseguire il rapporto. Luis Alberto? Sta facendo tutto lui. Ha un contratto per altri 4 anni. Se vuole andare via, deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo. Kamada? Daichi ha detto di voler restare, ora deve dimostrare di essere serio».

