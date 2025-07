Lotito ricoverato, lui minimizza: «Solo accertamenti, sono le maledizioni che mi mandano». Le ultime novità sulle condizioni del presidente della Lazio

Un pomeriggio di apprensione ha preoccupato il calcio italiano, con al centro una delle sue figure più influenti e discusse: Claudio Lotito. La notizia, diffusasi rapidamente nel pomeriggio, parlava di un ricovero d’urgenza per il presidente della S.S. Lazio presso il prestigioso Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, in seguito a un improvviso malore. Le prime indiscrezioni, rilanciate da importanti testate, hanno immediatamente creato un clima di allerta, descrivendo una situazione monitorata con massima cautela dai sanitari, intenti a svolgere tutti gli accertamenti clinici necessari.

La preoccupazione è stata immediata e diffusa, coinvolgendo non solo i tifosi biancocelesti ma l’intero sistema sportivo. D’altronde, il peso specifico di Lotito va ben oltre la presidenza della Lazio, club che sotto la sua gestione ha conquistato trofei importanti come la Coppa Italia e ha raggiunto traguardi come la qualificazione in Champions League. Il suo ruolo di senatore della Repubblica, ex patron della Salernitana e attore protagonista nelle dinamiche della Lega Serie A, lo rende una figura centrale e strategica, il cui stato di salute ha implicazioni dirette sui futuri assetti del calcio nazionale.

Tuttavia, quando l’ansia stava raggiungendo l’apice, è arrivato il colpo di scena direttamente dal protagonista. Contattato telefonicamente dall’agenzia di stampa LaPresse, Claudio Lotito ha rotto il silenzio per smentire categoricamente le voci di un’emergenza sanitaria. Con il suo tono diretto e inconfondibile, ha chiarito la natura della sua presenza in ospedale. «Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti», ha dichiarato il presidente, ridimensionando l’intera vicenda a una semplice questione di controlli programmati.

Infine, non ha perso l’occasione per lanciare una delle sue tipiche frecciate ironiche, un messaggio a chi, a suo dire, gli rema contro. «Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?». Con questa battuta, il patron biancoceleste ha chiuso il caso, trasformando un potenziale allarme medico in un episodio mediatico da archiviare. Il “giallo” è risolto: nessun malore, solo controlli di routine per un presidente che si conferma, ancora una volta, protagonista assoluto della scena.