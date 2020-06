Lotito Zarate, Ruzzi: «Gravi irregolarità di Lotito, è assurdo»

Le clamorose dichiarazioni di Ruzzi, agente di Mauro Zarate, sul presidente della Lazio Lotito in merito al trasferimento del suo assistito

Il procuratore di Mauro Zarate Ruzzi ha rilasciato importanti dichiarazioni a proposito del trasferimento del giocatore alla Lazio. Ecco le accuse dell’agente a Lotito nel servizio andato in onda questa sera su Italia 1 sul programma Le Iene.

«Io voglio denunciare gravi irregolarità fatte dal presidente Lotito. Lui mi disse di offrire 20 milioni in 5 anni di ingaggio. E firmiamo per la Lazio. Quando arriviamo alla trattativa finale ci disse “Vi do 7 milioni di stipendio e 13 tramite un amico”. Era Riccardo Petrucchi, agente FIFA. Stipendio tramite terzi? Con Lotito è normale, nel calcio no. Se non paghi le tasse, stai facendo un’evasione importante. Come può un presidente fare una cosa del genere? E’ assurdo. Dopo il prestito all’Inter, Zarate è stato messo fuori squadra».