Lotta salvezza: la Salernitana chiede la contemporaneità delle partite

La Salernitana ha chiesto che le prossime partite valide per la lotta salvezza si giochino tutte lo stesso giorno e alla stessa ora

180′ di fuoco per decidere chi si salverà e chi retrocederà in Serie B. Vista la situazione molto delicata e il gran numero di squadre coinvolte, la Salernitana, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, ha chiesto che i prossimi due turni di campionato si giochino in contemporanea per le squadre coinvolte.

Questa è la divisione degli orari delle penultima giornata di Serie A ad oggi, con l’ultimo turno ancora da definire:

14/05/2022 Sabato 15.00 Empoli-Salernitana

14/05/2022 Sabato 18.00 Hellas Verona-Torino

14/05/2022 Sabato 18.00 Udinese-Spezia

14/05/2022 Sabato 20.45 Roma-Venezia

15/05/2022 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo

15/05/2022 Domenica 15.00 Napoli-Genoa

15/05/2022 Domenica 18.00 Milan-Atalanta

15/05/2022 Domenica 20.45 Cagliari-Inter

16/05/2022 Lunedì 18.30 Sampdoria-Fiorentina

16/05/2022 Lunedì 20.45 Juventus-Lazio