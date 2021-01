Luis Alberto dimesso dalla clinica: i tempi di recupero dello spagnolo

Luis Alberto è stato dimesso dalla clinica Paideia dopo l’intervento all’appendice: ecco quando potrà tornare in campo lo spagnolo

Buone notizie dal fronte Luis Alberto. Lo spagnolo ieri sera è stato dimesso dalla clinica Paideia dopo l’intervento all’appendice e ora inizierà il recupero per tornare in campo quanto prima: dipenderà dai punti di sutura, appena rimarginati il numero 10 potrà riprendere l’attività al massimo.

I medici hanno ordinato un riposo assoluto per una settimana-dieci giorni e poi potrà tornare ad allenarsi. Nel mirino del Mago c’è l’Atalanta (31 gennaio) ma è più probabile che torni a disposizione o per il match contro il Cagliari o per la partitissima a San Siro contro l’Inter del 14 febbraio.