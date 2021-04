Lutto per Gollini: investito il nonno mentre andava in bicicletta

Tragedia famigliare per Pierluigi Gollini: il nonno Romano Caselli è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito in bicicletta

Tragedia famigliare per Pierluigi Gollini. Romano Caselli, nonno del portiere dell’Atalanta, è morto a 84 anni investito da un’auto a San Vincenzo Galliera, in provincia di Bologna, mentre era in sella alla sua bici, a pochi metri da casa.

L’uomo è stato investito da un 57enne alla guida della sua Opel. Soccorso dai sanitari, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.