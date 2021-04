Lutto per Perrotta, la Roma vicina al dolore del suo ex giocatore

Grave lutto per Simone Perrotta che nel corso della giornata di ieri ha perso l’amata mamma

Con un post su Twitter la Roma ha condiviso il dolore del suo ex centrocampista Simone Perrotta per la perdita della cara mamma. Una perdita enorme per l’ex centrocampista che nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Juventus e Chievo ed ha alzato la Coppa del Mondo a Berlino nel 2006 da protagonista, quasi sempre in campo nell’11 iniziale di Marcello Lippi.