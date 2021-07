Maglia Ajax 2021-2022, ritorno al passato: niente nomi sulle spalle e vecchio logo

Maglia Ajax 2021-2022: ritorno al passato per i Lancieri che non avranno i nomi sulle spalle delle divise

L’Ajax ha ufficialmente svelato la nuova maglia ‘Home’ per la stagione 2021-2022 e il primo dettaglio ad aver catturato l’attenzione è la presenza, sul retro, dei soli numeri di maglia. I Lancieri hanno voluto creare una forte connessione con il passato e infatti sul kit compare il vecchio logo del club.

Il club ha motivato così la sua scelta: «In una Johan Cruyff Arena senza tifosi per quasi tutta la stagione, il ‘vecchio logo’ era uno dei pochi spettatori presenti alle partite casalinghe dell’Ajax. Dopo una stagione così surreale, questo logo storico tornerà sulla maglia di casa, e rappresenterà un omaggio ai tifosi. Questo logo non contiene le stelle del campionato, come all’epoca. Le tre stelle si mostrano come un dettaglio del collo, con una sottile aggiunta delle tre croci di Andreas».