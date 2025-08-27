Maglia Atalanta 2025/2026, presentata ufficialmente la terza casacca - FOTO - Calcio News 24

Presentata oggi la terza maglia dell’Atalanta 2025/2026: arancione con dettagli nerazzurri

Stamattina in casa Atalanta è stata presentata la terza maglia nerazzurra per la stagione 2025/2026. Ecco il comunicato tra fotografie e dettagli.

Un omaggio speciale ai tifosi atalantini

Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare la terza maglia gara per la stagione 2025/26, un kit dal design audace che si ispira alla passione ed energia dei tifosi atalantini.

La nuova maglia unisce tradizione e modernità, con una reinterpretazione astratta dell’iconico nerazzurro. Il motivo ondulato, ripreso dallo stemma del club, richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta. Tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi che riempiono lo stadio ogni partita.

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi caratterizzati da due bande orizzontali. Sul fronte spicca la scritta “dea”, mentre il logo New Balance è posizionato sul retro, a completare un look distintivo e ricco di significato. Come tutte le divise firmate New Balance, anche questa unisce materiali performanti e cura sartoriale, per offrire comfort e sicurezza in campo.

Questo lancio fa seguito a quello delle maglie Home e Away, in cui New Balance ha saputo fondere influenze classiche e dettagli innovativi per rendere omaggio all’idendità unica dell’Atalanta. Insieme, le tre versioni celebrano la storia del club, offrendo al tempo stesso stile e qualità contemporanei.

“La terza maglia è dedicata ai tifosi, l’anima del club – ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director di New Balance Football Product -. Abbiamo voluto creare un design che incarnasse la loro passione, offrendo ai giocatori al tempo stesso una maglia che garantisse prestazioni ai massimi livelli”.

“Siamo orgogliosi di presentare la terza maglia gara, un omaggio speciale alla passione e all’energia dei nostri tifosi – ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta BC -. Questa maglia, anche attraverso il colore arancione, simbolo di vitalità, calore e unità, si ispira all’entusiasmo travolgente dei nostri tifosi che da sempre accompagnano la nostra squadra”.

Come per tutte le divise della stagione 2025/26, anche questo kit integra le più recenti tecnologie di performance. Sviluppata con tecnologia NB Dry, la maglia è realizzata con tessuti di ultima generazione che favoriscono la traspirazione e aiutano a mantenere i giocatori freschi e asciutti, sia dentro che fuori dal campo. Dettagli come i pannelli laterali traspiranti e le applicazioni termoadesive garantiscono il massimo comfort e una vestibilità ottimale.

Il nuovo Third Kit 2025/26 firmato New Balance sarà disponibile a partire dalle 10 del 27 agosto negli Atalanta Store, su www.newbalance.com e nei rivenditori autorizzati in tutta Italia.

CREDITS FOTO E TESTO: Atalanta.bc