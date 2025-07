Maglia Atalanta 2025/2026, ecco la nuova casacca per quanto riguarda le partite in trasferta - Calcio News 24

Maglia Atalanta 2025/2026, ecco la nuova casacca da trasferta per quanto riguarda la stagione attuale

Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare il nuovo Away Kit per la stagione 2025/26, un design che fonde ispirazione storica e stile contemporaneo.

La seconda maglia celebra sia la ricca tradizione del club sia un’estetica moderna. A caratterizzare la divisa è una tonalità “off-white”, impreziosita da sottili strisce verticali incomplete che emergono dalla parte superiore anteriore e dalla parte bassa posteriore. Questo design unico è un’interpretazione contemporanea dei motivi vivaci che caratterizzavano le maglie dell’Atalanta alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, offrendo una visione nuova di un’epoca molto amata.

A rafforzare ulteriormente il legame con il passato, lo stemma presente sulla seconda maglia si ispira a una pagina di storia del club. Mostra l’elegante silhouette dorata di Atalanta in corsa, direttamente ripresa dal logo introdotto nel 1963. Questo dettaglio rappresenta un potente simbolo del patrimonio storico del club.

Il kit è completato da pantaloncini coordinati, anch’essi decorati con la silhouette di Atalanta in corsa. I calzettoni completano il look con le distintive doppie bande orizzontali che incorniciano la scritta “Dea” sul fronte e il logo iconico di New Balance sul retro, ribadendo l’identità orgogliosa del club.

“L’away kit 2025/26 dell’Atalanta è una perfetta sintesi tra passato e presente – ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director of New Balance Football Product -. Abbiamo voluto creare un design che non solo si distinguesse, ma che raccontasse anche una storia, collegando i tifosi di oggi alla storia vibrante del club”.

“Nell’away kit resta il bianco come colore dominante – ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta BC -, è un elemento di continuità con la storia del club. La divisa da trasferta si distingue per richiami iconici che celebrano il passato, fondendo eleganza e identità in un design moderno. Siamo molto contenti del risultato”.

Come per tutte le divise della stagione 2025/26, anche questo kit integra le più recenti tecnologie di performance. Sviluppata con la tecnologia NB Dry, la maglia è realizzata con tessuti di ultima generazione che favoriscono la traspirazione e aiutano a mantenere i giocatori freschi e asciutti, sia dentro che fuori dal campo. Accorgimenti tecnici, come le applicazioni termoadesive e i pannelli laterali traspiranti, garantiscono il massimo comfort e una vestibilità ottimale.

Il nuovo Away Kit 2025/26 firmato New Balance sarà disponibile a partire dal 24 luglio negli Atalanta Store, su www.newbalance.com e nei rivenditori autorizzati in tutta Italia.