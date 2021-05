Maglia Inter 2021/2022: arrivano altre indiscrezioni – FOTO

La maglia dell’Inter per il 2021-2022 sembra ormai essere stata svelata e, oggi, arrivano ulteriori leak su come sarà la divisa dei nerazzurri

Dopo i leak svelati nelle scorse settimane dal noto sito “Footy Hedlines”, nella giornata di oggi arrivano ulteriori indiscrezioni sulle divise dell’Inter per la stagione 2021/2022.

Il creatore di maglie per PES (il noto videogioco di calcio), EderMello86, ha progettato appunto le due divise nerazzurre per la prossima stagione. Alle due maglie il brasiliano ha aggiunto come sponsor principale “Samsung”, da sempre in lizza per diventare main sponsor dell’Inter.