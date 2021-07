Maglia Roma 2021/22: nuova divisa targata New Balance – FOTO

La Roma presenta la sua nuova maglia per la stagione 2021/2022: ecco le prime immagini sulla divisa giallorossa – FOTO

La Roma ha presentato la prima maglia per la stagione 2021/22. Divisa interamente rossa con alcune strisce sempre in tinta e con i dettagli nel tipico giallo delle storiche maglia. Anche lo sponsor infatti è in giallo, completando una divisa abbastanza semplice.

Prima divisa per la Roma targata New Balance. La scelta poi dei testimonial è da applausi con Pellegrini e Spinazzola, Elisa Bartoli e Manuela Giugliano.