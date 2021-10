Milan, finito l’intervento di Maignan: i tempi di recupero

Maignan ha appena finito l’intervento alla mano, il portiere del Milan dovrà stare a lungo ai box: i tempi di recupero

Il portiere del Milan Mike Maignan, dopo l’infortunio alla mano, è stato operato. L’intervento – come riportato da gianlucadimarzio.com – è terminato da poco e ora il portiere inizierà il periodo riabilitativo.

Il Milan dovrà fare meno di Maignan per almeno due mesi. I rossoneri quindi non potranno far giocare il portiere per almeno 14 partite. Molto dipenderà anche dal percorso riabilitativo del portiere.