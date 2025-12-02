Maignan Chelsea, i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan

Maignan Chelsea, la verità sul futuro del portiere: l’operazione è ferma. Per il momento i londinesi puntano forte su Sanchez

Il tema Maignan Chelsea continua a dominare il dibattito intorno al Milan, soprattutto alla luce della situazione contrattuale del portiere francese, il cui accordo scadrà la prossima estate. Tra speculazioni di mercato e indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, i tifosi rossoneri attendono chiarezza. A fornire un quadro attendibile è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per smentire con decisione le voci che parlavano di un nuovo assalto del Chelsea per il numero uno della Nazionale francese.

Maignan-Chelsea, retroscena e trattative saltate

Secondo Romano, i londinesi erano effettivamente molto vicini a chiudere l’operazione Maignan Chelsea già lo scorso giugno. I Blues avevano individuato nel portiere rossonero l’erede ideale per il loro progetto tecnico, tanto da avere un accordo quasi totale. L’unico nodo rimasto irrisolto fu quello economico: il Milan non ritenne soddisfacente la proposta inglese e decise di interrompere i negoziati. Una scelta che si è rivelata corretta, perché Maignan ha poi disputato un inizio di stagione da protagonista, risultando decisivo in molte partite.

Nonostante ciò, negli ultimi giorni alcune testate straniere hanno rilanciato la pista Maignan Chelsea, ipotizzando un ritorno di fiamma in vista del mercato invernale. Tuttavia, Romano ha chiarito che queste speculazioni non trovano riscontri concreti.

Il Chelsea si chiama fuori: priorità a Sanchez

Ad oggi, l’operazione Maignan Chelsea è da considerarsi totalmente congelata. Dal quartier generale dei Blues non filtrano segnali di riapertura del dossier, anzi: la società londinese ha fatto sapere di essere pienamente soddisfatta del rendimento di Sanchez. La posizione ufficiale è molto chiara, come riportato dallo stesso Romano: «Su Maignan noi non ci siamo». Un messaggio che rassicura il Milan, almeno nel breve periodo, e che toglie pressione alla dirigenza impegnata nella trattativa per il rinnovo del portiere.

Questa situazione permette ai rossoneri di gestire con maggiore serenità il delicato dossier contrattuale, senza il timore di un’offerta improvvisa proveniente da Stamford Bridge. Il Milan rimane comunque consapevole che la questione Maignan dovrà essere risolta il prima possibile per evitare scenari scomodi nella prossima finestra di mercato.

Maignan Chelsea, uno scenario in stallo ma da monitorare

Sebbene al momento non ci siano trattative in corso, il binomio Maignan Chelsea resta un tema caldo del panorama europeo. I Blues hanno dimostrato in passato di saper tornare su obiettivi già valutati e, per questo, il Milan dovrà mantenere alta l’attenzione. Per ora, però, il futuro di “Magic Mike” resta saldamente a tinte rossonere.