Malore Bove, decisivo l’intervento di Cataldi: ecco cosa ha fatto

Malore Bove, il ruolo del compagno di squadra Danilo Cataldi, decisivo nel primo soccorso al compagno: ecco cosa ha fatto

Le immagini del malore di Bove durante Fiorentina Inter hanno fatto il giro del mondo: il centrocampista viola si è accasciato a terra al quarto d’ora del primo tempo.

Come riportato da RTL, decisivo l’immediato primo soccorso fornitogli da Danilo Cataldi: l’ex Lazio è intervenuto rapidamente per spostargli la lingua per evitare il blocco delle vie aeree.