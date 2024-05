Manchester City, Guardiola: «Tottenham? Per VINCERE la Premier abbiamo solo un risultato…»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, alla vigilia della sfida di Premier League contro il Tottenham

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Premier League contro il Tottenham.

PAROLE – «Sono un’insidia, è ovvio. Abbiamo una sola opzione: vincere. Viaggiamo per questo. Se non vinciamo, non vinceremo la Premier League. Questo momento della stagione mi piace, assolutamente. Arsenal? Ho la sensazione che batterli sia difficilissimo perché hanno fatto tante, tante cose buone in tutti i reparti. Abbiamo l’ultima in trasferta per avere la chance di vincere in casa. Sappiamo per cosa giochiamo, ci devono essere la giusta tensione e concentrazione. Se giochi queste partite rilassato, è un grosso problema».