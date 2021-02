Manchester City, Fernandinho e il futuro nello staff: «Ho ricevuto un’offerta…»

Fernandinho ha parlato del suo futuro al Manchester City che potrebbe essere nello staff del club

Fernandinho, centrocampista del Manchester City, potrebbe terminare a fine stagione la carriera da calciatore e cominciare subito quella di assistente sempre ai Citizens. Il brasiliano ne ha parlato in una intervista a TNT Sports.

«Sono concentrato sul Manchester City e su questa stagione. So quanto sia importante che io resti concentrato per la squadra e sugli obiettivi che abbiamo. Questo è davvero fondamentale per me e per tutti quanti. Ho deciso di fare una scelta sul mio futuro solo al termine dell’annata. Ho avuto un’offerta, ma non per fare parte dello staff di Guardiola, solo per diventare un dipendente del club. Per me è un onore, e ne sono lusingato. Dopo 8 anni al Manchester City si sente il grande rispetto che ho guadagnato qui. In ogni caso ho rimandato ogni decisione al termine di questa stagione».