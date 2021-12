Manchester City Leicester da record: la statistica del Boxing Day

Il match tra Manchester City e Leicester ha segnato un record nel Boxing Day della Premier League: i dettagli

Gol e spettacolo nel Boxing Day della Premier League. Il Manchester City ha strapazzato 6-3 il povero Leicester, segnando un nuovo record.

9 – El @ManCityES vs. @LCFC (6-3) ha sido el primer partido en la @premierleague en el que se han marcado 9 goles en el #BoxingDay y el primero en el global de la Primera División inglesa en el que se han visto 9 tantos en este día desde el Oldham 3-6 Man Utd en 1991. Fiesta. — OptaJose (@OptaJose) December 26, 2021

La partita dell’Etihad Stadium, infatti, è stata la prima sfida in Premier League in cui sono stati segnati 9 goal nel Boxing Day e la prima nella classifica generale della First Division inglese in cui sono stati segnati 9 goal in questa giornata da Oldham 3-6 Man Utd nel 1991.