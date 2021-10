Sputi allo staff di Guardiola durante Liverpool-Manchester City

InLiverpool-Manchester City alcuni tifosi dei Reds – secondo quanto riportato dal Sun – avrebbero sputato ad alcuni membri dello staff di Guardiola a fine partita

Evento che ha dell’incredibile in Inghilterra. Durante Liverpool-Manchester City, secondo quanto riportato dal Sun, un tifoso dei Reds avrebbe sputato all’indirizzo di alcuni membri dello staff di Guardiola.

Lo stesso allenatore dei citizens a fine partita ha commentato così l’accaduto: “Sono sicuro che, se dovesse essere confermato, il Liverpool prenderebbe provvedimenti nei confronti del soggetto in questione. Il Liverpool è molto più grande di questi episodi. Io non ho visto nulla, ho solo sentito molte cose non certo carine nei confronti della nostra panchina ma non ho visto le immagini. Ripeto, se è davvero accaduto sono convinto che il Liverpool prenderà provvedimenti. Anche tre anni fa era successo qualcosa al nostro bus. Non è il Liverpool, ma certa gente“.