Manchester City, Rodri nella bufera in Premier League! La FA apre un procedimento disciplinare, il motivo e cosa sta succedendo

Manchester City, Rodri è finito nell’occhio del ciclone in Premier League! La FA ha aperto un procedimento disciplinare, il motivo e cosa succede

Il pareggio per 2-2 contro il Tottenham, maturato a inizio febbraio dopo aver dilapidato un rassicurante doppio vantaggio, rischia di costare carissimo al Manchester City e, in particolare, a Rodri. Il faro del centrocampo di Pep Guardiola è finito nell’occhio del ciclone ed è stato formalmente accusato di condotta impropria dalla Football Association inglese. Il motivo scatenante è legato alle sue dichiarazioni al vetriolo rilasciate nel post-partita, in cui ha sollevato pesanti dubbi sull’imparzialità della classe arbitrale, ipotizzando apertamente un disegno occulto per favorire l’Arsenal nella serratissima corsa al titolo della Premier League.

La miccia che ha fatto esplodere la frustrazione dello spagnolo è stata la dinamica del primo gol degli Spurs, firmato da Dominic Solanke.

La squadra arbitrale ha infatti convalidato la rete giudicando del tutto regolare un ruvido contrasto tra l’attaccante e il difensore dei Citizens Marc Guéhi. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Rodri, il quale non ha usato mezzi termini davanti ai microfoni, lasciando intendere che il dominio del City (vincitore di ben otto campionati dal 2012 in poi) stia generando un accanimento sistemico contro la sua squadra. “So perfettamente che abbiamo vinto troppo in questi anni e che le persone non vogliono vederci trionfare ancora, ma l’arbitro ha il dovere di essere neutrale e, onestamente, tutto questo non mi sembra giusto“, ha sbottato il giocatore. Rodri è poi entrato nel dettaglio dell’azione incriminata: “Il fallo era nettissimo. Solanke gli ha calciato la gamba, e ovviamente poi la palla è entrata. Dobbiamo prestare la massima attenzione a queste piccole cose, perché in una lega di questo livello ogni dettaglio pesa. Altrimenti diventerà impossibile per tutti noi”.

La reazione della FA, inflessibile su questi temi, non si è fatta attendere. L’organismo ha diramato un comunicato confermando l’apertura di un procedimento disciplinare per violazione della Regola 3.1. Secondo l’accusa, le parole del giocatore implicano parzialità e mettono direttamente in discussione l’integrità del direttore di gara. Un’infrazione che, come insegna la storia recente della giustizia sportiva inglese, si traduce quasi sempre in una squalifica. Rodri ha ora tempo fino a mercoledì 18 febbraio per presentare la propria memoria difensiva, ma il rischio di lasciare i compagni orfani del loro leader nel momento clou della stagione è ormai altissimo.