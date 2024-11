Manchester United, arriva l'annuncio di Amorim

Ora è finalmente ufficiale: Ruben Amorim sarà presto il nuovo allenatore dei Red Devils dopo l’era Erik ten Hag

Il Manchester United ha deciso di cambiare guida tecnica, separandosi da Erik ten Hag qualche giorno fa e annunciando ufficialmente oggi l’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils.

Un compito tanto importante e nobile quanto difficile se si tiene conto di quanto è stato complicato per tutti i tecnici post Sir Alex Ferguson imporsi nel Manchester United. Ora ci proverà l’ormai e allenatore dello Sporting Lisbona. Ecco il comunicato ufficiale:

«Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Ruben Amorim come capo allenatore della prima squadra maschile, soggetto ai requisiti del visto di lavoro.

Si unirà fino a giugno 2027 con un’opzione di club di un anno aggiuntivo, una volta che avrà adempiuto ai suoi obblighi nei confronti del suo attuale club. Si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre.

Ruben è uno dei giovani allenatori più eccitanti e molto apprezzati del calcio europeo. Altamente decorato sia come giocatore che come allenatore, i suoi titoli includono vincere la Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting CP; il primo dei quali è stato il primo titolo del club in 19 anni.

Ruud van Nistelrooy continuerà a prendere in carico la squadra fino a quando Ruben non si unirà».