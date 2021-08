Manchester United, con Ronaldo non c’è spazio per Cavani: proposto al Barcellona

Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sarebbe assottigliato lo spazio per Edinson Cavani. I Red Devils lo avrebbero proposto al Barcellona

Cristiano Ronaldo chiude Edinson Cavani al Manchester United. L’arrivo del portoghese, infatti, assottiglierebbe il minutaggio del Matador che potrebbe quindi cambiare squadra; al di là della questione legata alla maglia numero 7.

Come riportato dal Mundo Deportivo, i Red Devils avrebbero proposto l’attaccante al Barcellona. Cavani sarebbe ben felice di trasferirsi in Spagna, ma la trattativa sarebbe complicata per i costi di ingaggio e la crisi economica dei blaugrana.