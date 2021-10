Manchester United, Cavani scontento: a gennaio può partire

Edinson Cavani non è contento della sua attuale situazione in quel di Manchester. Possibile cambio d’aria a breve

Come riferito dal Daily Star, il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è stato digerito da Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, infatti, ha trovato sempre meno spazio con la concorrenza di Cr7 e, per questo, starebbe tramando un addio già a gennaio.

Nei giorni scorsi, per il suo futuro, si era parlato di un possibile interesse del Real Madrid, in cerca di un’alternativa a Benzema. Non si registrano, almeno per il momento, interessi da club di Serie A.