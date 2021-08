Manchester United, per Diallo possibile partenza in prestito: le ultime sul futuro dell’ex giocatore dell’Atalanta

Amad Diallo potrebbe presto lasciare il Manchester United per giocare con maggiore frequenza altrove. È questo l’obiettivo dei Red Devils per quanto riguarda il giovane giocatore, arrivato dall’Atalanta per 21 milioni di euro.

Dopo aver giocato appena tre partite in prima squadra, Solskjaer gradirebbe girarlo in prestito. Secondo quanto riportato dal Daily Mail sulle sue tracce ci sarebbe lo Sheffield United, disposto a garantirgli lo spazio di cui necessita.